У Ярославлі виступав проти фонду Путіна активіста побили на очах у поліції

У Ярославлі напали на молодого чоловіка, який вийшов на пікет з плакатом, що засуджує роботу фонду «Російський світ». Про це повідомляє ОВС-Інфо.

Двоє невідомих повалили протестувальника на землю в присутності поліції. Відібравши у ярославца плакати, нападники відступили. За інформацією порталу, силовики не бросилиь за ними в погоню.

«Російський світ» з’явився на підставі указу російського президента. З сьогоднішнього дня і по 4 листопада, коли святкується День народної єдності, в столиці Ярославської області проводиться асамблея Російського світу. Володимир Путін направив учасникам заходу вітання.