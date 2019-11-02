Дитина плакав і кликав маму: У Черкасах сталася смертельна ДТП

Автомобіль ВАЗ-2107 зіткнувся зі Skoda Octavia в Черкасах. В результаті аварії загинула жінка. Дитини, який плакав і кликав маму, і ще трьох постраждалих в аварії — госпіталізували до лікарні.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

За інформацією патрульних, ДТП сталося 1 листопада близько 21:30 на перехресті вулиць Благовестная — Грушевського. Водій і чотирирічна дитина, який був у салоні ВАЗ-2107, отримали тілесні ушкодження. Несумісними з життям були травми пасажирки цього авто. Жінка загинула.

Також у дорожній аварії були травмовані водій та пасажир автомобіля Skoda Octavia.

Постраждалих госпіталізовано в Третю міську лікарню.