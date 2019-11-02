У лісі біля Броварів знайшли мішок з цуценятами

У лісі біля Броварів був виявлений мішок, в якому невідомі выевли і залишили двох цуценят, яким на вигляд не більше трьох місяців.

Про це повідомляє місцевий житель Олексій Антипенко в Facebook.

«Сьогодні гуляли в лісі, і знайшли в мішку цих дітей… Давайте всі разом допоможемо їм знайти сім’ю і люблячих батьків. Зробіть добру справу. Їм на вигляд приблизно за 3 місяці, абсолютно здорові, допоможемо вам зі стерилізацією», — йдеться в повідомленні.

В мішку виявилося троє цуценят. Тваринам близько 3-х місяців, вони абсолютно здорові.

Зараз собакам підшукують власників.