У Києві через уявного боргу чоловіка витягли з машини і побили

У Києві на вулиці Полкова два нападників побили чоловіка. Вони витягли потерпілого з машини і почали бити, вимагаючи віддати борг. Після цього обидва зловмисники втекли з місця події.

В результаті правоохоронці змогли оперативно затримати нападників. Про це з посиланням на прес-службу столичної поліції повідомляє Інформатор.

Зловмисниками виявилися 27-річний уродженець Дніпропетровської області та 24-річний житель Києва. Спочатку вони вимагали у потерпілого, який сидів в автомобілі разом зі своєю знайомою, вийти на вулицю. Зрештою, зловмисники витягли чоловіка на вулицю і почали бити.

Таким чином вони хотіли змусити його віддати 30 тисяч доларів, які потерпілий нібито займав у одного з нападників. Тепер їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. Саме така санкція передбачається частиною 2 статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.