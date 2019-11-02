Яніна Соколова про Зеленском: Для мене він не Голобородько, а Наполеон, якого він грає в одному з фільмів

Журналістка і телеведуча Яніна Соколова розповіла, як ставиться до президента України Володимиру Зеленському і чому асоціює його з його роллю Наполеона в кіно.

Своїми поглядами вона поділилася в інтерв’ю «Радіо Свобода».

На питання журналіста Олександра Лащенко на те, чому Яніна Соколова постійно критикує нинішнього українського лідера, вона відповіла, що звикла критикувати всіх, хто причетний до влади в Україні. Так як зараз «біля керма» країни знаходиться Зеленський, вона буде аналізувати його слова і вчинки.

«Як події? Ой, Саша, що сказати?! Мені здається, що єдине, що я можу сказати — це крутіше, ніж «Гра престолів» з початку та з кульмінації. Подивимося, якою буде розв’язка», — заявила журналістка щодо правління Зеленського.

За словами Соколової, зараз для неї глава держави схожий не на Голобородько з серіалу «Слуга народу», в якому він виконував головну роль, а на Наполеона, роль якого також він грав в іншому фільмі. Вона згадала свою реакцію на відео, в якому Зеленський «тикає» добровольцеві з Нацкорпуса, Денису Янтарю в Золотом.

Журналістка зазначила, що найбільше її збентежила і здивувала саме форма спілкування президента з ним, а не звернення до нього на «ти». Соколова стверджує, що така манера промови властива гопників і вона не може уявити, щоб Трамп або Маккейн дозволили собі так спілкуватися з людьми на публіці.

Соколова зазначила, що відеоролик з назвою «За крок до світу», який показували на українському телебаченні і в Мережі, з промовою Зеленського Золотом — також вирваний з контексту матеріал, який вигідний правлячій чолі України. Вона не визнає своєї провини в тому, що вирвала його слова, так як впевнена, що всі використовують контекст для показу того, що вигідне в конкретному випадку.

Вона констатувала, що ототожнює Зеленського з людиною, яка не є авторитетом у політичній владі країни, а намагається їм здаватися і стверджує себе не найкращим способом. Разом з цим Соколова запевнила, що була б рада поговорити з ним тет-а-тет, однак додала, що не вірить у можливість отримати таке інтерв’ю.