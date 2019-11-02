Зеленський готовий піти на великий ризик – президент прийняв скандальне рішення по Донбасу

Незважаючи на продовження обстрілу на Донбасі, президент Володимир Зеленський має намір різко прискорити процес розведення сил.

Про це повідомляє Telegram-канал «Резидент» з посиланням на власний інсайдерський джерело в Офісі українського гаранта.

«Володимир Зеленський хоче прискорити розлучення військ в Петровськом, незважаючи на заяви міністра оборони про обстріл в зоні ООС. Президент усвідомлює значення такого рішення, але без рішучих дій війну не зупинити, а ворог не зацікавлений в наступ на Донбасі», — зазначають автори каналу.

Також наголошується, що президент Зеленський активно готується до зустрічі в Нормандському форматі, яка може пройти вже через 2 тижні після дзеркального розведення сил в районі Золотого і Петровського.