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Путінська Росія як слуга всіх панів

02.11.2019

Путинская Россия как слуга всех господ

Африканська політика Путіна не може розумітися виключно як економічна (неоколониалистская) експансія на Чорний континент.

Ніякого «російського капіталізму» в міжнародному вимірі не існує.

Під брендом РФ діють офшорні і транснаціональні корпорації та компанії з мультипаспортными акціонерами, які, завдяки корупційним зв’язкам з російською державою, використовують це держава для силового і політичного прикриття своїх авантюр.

Населенню Росії від діяльності всієї цієї камарильї не перепадає НІЧОГО. Населенню африканських країн теж.
Міркування про те, що РФ в Африці виконує роль китайського «хлопчика на побігеньках», займаючись тими територіями, де «у китайців не вийшло» — вірні лише почасти.
Путінський режим намагається грати роль рівновіддаленою від переходять від глобального суперництва до глобального протистояння КИТАЮ і США «третьої сили».

Це логічно правильна, але найважче завдання.

Для її вирішення треба «знайти-з подходец» до кожного з світових гігантів, запропонувати йому щось для нього цікаве, але в силу різних причин до самостійного виконання гігантом небажане.
Так як «економіки РФ» як чинника глобальної економіки практично не існує, рубль в міжнародному плані — ніщо, російська еліта послала своїх діточок «аманатами» в Нову Римську імперію, тримає там заощадження, а військово-шойгунские гри РФ нікого всерйоз не вражають — залишаються зовнішньополітичні авантюри, на які провідні світові сили будуть «закривати очі».

Роль «слуги двох панів», такого собі «Труффальдіно з Бергамо» — єдина раціональна для Кремля.
Для кожної з високих сторін путінська РФ намагається грати роль послужливого «рішали» — робити складні і брудні справи там, де це невигідно «старшим партнерам».

Треба визнати, що це для Путіна єдино розумна стратегія входження і закріплення в обслузі світових панів, набуття «глобальної легітимності».

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Є ще в африканської політики РФ і європейський вимір.

Африка (точніше її пограбування і експлуатація) — джерело багатства і добробуту Європи протягом кількох століть.
Власне між Англією, Францією, Бельгією, Іспанією, Португалією, Італією та Германій (сучасним ядром ЄС) і були поділені африканські багатства до початку Першої Світової війни.

 

Потім Німеччину (з її Камеруном, Танзанією, Намібією, Того) жорстко бортанули, а інші європейські країни від колоніалізму (політичної відповідальності за колонії) перейшли до неоколоніалізму (політичної безвідповідальності при посиленій економічної експлуатації з допомогою місцевих вождів).

Але Африка залишилася найважливішим напрямком загальноєвропейської політики.

По-перше, тому що вона поруч і багатства її, як і раніше, великі і легко досяжні.
По-друге, тому що масштаб африканського проникнення в Європу можна бачити хоча б по турніру УЄФА. Африка дає невичерпний міграційний потік в ЄС, пов’язана з них найтіснішим чином.

Можливо, Путін міг взятися за африканські справи (а єдине, що він може там зробити — це принести в Африку «керовану демократію», тобто путінізм) як за частину газової угоди з європейцями, настільки необхідного Кремлівському режиму для виживання.

Типу, ми наведемо порядок, встановимо освічені диктатури, де треба проллємо кров — а ви тут ні при чому, ви скажіть, що це «Путін і його кухар з Малофєєвим все зробили». Руки пещених панів з ЄС залишаться чисті, вони як і раніше будуть за вільну міграцію, права людини і все таке, але на місця (в голод, війну і міжплемінний ад) посилати війська більше не потрібно. Там всі Путін вирішить з ЧВК.

Тобто, як і раніше роль слуги всіх панів — єдина роль путінської еліти в світі.

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Країні і її народу від їх амбіцій і успіхів — як російським кріпаком початку XIX століття від придушення царизмом Польщі та Угорщини — тільки гірше.

Підвищення світового статусу призводить до повної втрати режимом всякого страху всередині країни і посилення всіх мислимих форм гноблення — від політичної до економічної.

 

 

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