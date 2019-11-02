«Істеричний регіт»: Маруся Звиробий хоче зробити з Зеленського патріота України

Учасниця ООС на Донбасі Маруся Звиробий знову жорстко висловилася на адресу президента України Володимира Зеленського.

В інтерв’ю журналісту Роману Скрыпину вона, подивившись відео розмови глави держави з добровольцями на підвищених тонах, заявила, що Зеленського складно сприймати всерйоз.

«Це неможливо сприймати серйозно. Якщо сприймати серйозно, можна рушити розумом. У мене істеричний регіт просто починається», — сказала військовослужбовець.

«Я не знаю, що з цим непорозумінням робити взагалі…як з цього непорозуміння зробити хоча б щось проукраїнське», — підкреслила Звиробий.