Міська рада Дрездена оголосила “нацистську надзвичайну ситуацію”

Німецьке місто Дрезден, розташоване на сході країни, оголосило “нацистську надзвичайну ситуацію” через “серйозну проблему” з ультраправими силами.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на ВВС.

Дрезден, столиця федеральної землі Саксонії, здавна розглядався як бастіон крайніх правих сил.

Міська рада ухвалила резолюцію, в якій сказано, що потрібно зробити більше для вирішення цього питання.

“Nazinotstand означає — за аналогією з кліматичною надзвичайною ситуацією — що у нас є серйозна проблема. Існує відкрита загроза демократичному суспільству”, — заявив депутат міської ради Макс Ашенбах, який запропонував затвердити таке рішення.

Ашенбах, який представляє ліву сатиричну політичну партію Die Partei, заявивши, що вважає за необхідне вжити заходів, оскільки політики не роблять достатня, щоб “чітко позиціонуватись” проти крайніх правих.

Резолюція визнає, що “крайньо праві екстремістські позиції та дії… відбуваються все частіше”, і закликає місто допомагати жертвам насильства з боку ультраправих, захищати меншини та зміцнювати демократію.

За текст резолюції проголосувало 39 депутатів міської ради, “проти” — 29, зокрема представники правлячої в Німеччині партії ХДС.

Саксонія також довгий час була оплотом ультраправої Національно-демократичної партії Німеччини (NPD), а згодом і крайньої правої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD). На парламентських виборах у вересні підтримка AfD зросла майже на 10% у порівнянні з 2014 роком.

У Дрездені також був заснований антиісламський рух “Пегіда” (Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу), який проводити різні акції проти мусульман.