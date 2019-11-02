У Кувейті работорговці продавали людей через Instagram

У Кувейті работорговці розміщували оголошення про продаж людей через Instagram та інші додатки від Google і Apple.



Про це повідомляє ВВС.

Здебільшого в акаунтах продавали жінок як хатню прислугу за допомогою хештегів, наприклад, maids for sale (служниці на продажу).

Влада Кувейту стверджує, що після розслідування ВВС вони офіційно викликали власників кількох подібних акаунтів, змусила їх видалити ці облікові записи та підписати юридичне зобов’язання не займатися торгівлею людьми.

В Instagram заявили, що видалили всі оголошення про продаж рабів і пообіцяли запобігати створенню нових облікових записів для використання з метою работоргівлі.

Google і Apple заявили, що працюють з розробниками додатків, щоб запобігти незаконній діяльності на їхніх платформах.