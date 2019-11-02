Портнов закликав бити журналістів «Радіо Свобода» і пообіцяв свою допомогу

Відомий юрист Андрій Портнов жорстко висловився на адресу журналістів «Радіо Свобода» і фактично закликав людей по можливості застосовувати до них силу.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
За словами Портнова, журналісти йому погрожують і кажуть про тиск, тоді як самі ведуть за політиком незаконне стеження.
«Я НХ бачив вас, одіозне Радіо Свободи, разом з усією вашою занепокоєнням», — жорстко заявив він.
Також Портнов опублікував дані ще 3 транспортних засобів, що належать журналістам, і закликав усіх, хто виявить автомобілі, давати «силову відсіч їх незаконної діяльності».
Політик підкреслив, що він зі своєю командою в такому разі готовий надати безкоштовну юридичну допомогу.
«Нахабних і одіозних потрібно жорстко вчити», — додав Портнов.
Журналісти «Радіо Свобода», у свою чергу, заявили, що Портнов перейшов до прямих погроз, однак незважаючи на це, вони не припинять своє розслідування щодо його персони.