Портнов закликав бити журналістів «Радіо Свобода» і пообіцяв свою допомогу

Відомий юрист Андрій Портнов жорстко висловився на адресу журналістів «Радіо Свобода» і фактично закликав людей по можливості застосовувати до них силу.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Портнова, журналісти йому погрожують і кажуть про тиск, тоді як самі ведуть за політиком незаконне стеження.

«Я НХ бачив вас, одіозне Радіо Свободи, разом з усією вашою занепокоєнням», — жорстко заявив він.

Також Портнов опублікував дані ще 3 транспортних засобів, що належать журналістам, і закликав усіх, хто виявить автомобілі, давати «силову відсіч їх незаконної діяльності».

Політик підкреслив, що він зі своєю командою в такому разі готовий надати безкоштовну юридичну допомогу.

«Нахабних і одіозних потрібно жорстко вчити», — додав Портнов.

Журналісти «Радіо Свобода», у свою чергу, заявили, що Портнов перейшов до прямих погроз, однак незважаючи на це, вони не припинять своє розслідування щодо його персони.