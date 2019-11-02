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Ветеран АТО: Після зустрічі з Путіним навіть Янукович ссался під себе, а що буде з Зеленським?

02.11.2019

Ветеран російсько-української війни Валерій Прозапас переживає за поведінку українського гаранта Володимира Зеленського під час його переговорів з главою РФ Володимиром Путіним.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook військовослужбовець прокоментував скандальну поїздку Зеленського Тернопіль, зазначивши, що Зеленському не вдалося стримати удар.

«Подія століття, «ганьба» покричали – і вже переднепритомний стан, вся тяжкість українського народу на обличчі і скорочення програми перебування», — зазначає Прозапас.

Також він злякався за Зеленського, якому в найближчому майбутньому доведеться вести переговори з Путіним.

«Тепер уявіть, що буде на зустрічі з Путіним, після яких навіть ахкакоймужчина Віктор Федорович під себе ссался?» – підкреслив військовий.

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