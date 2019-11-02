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«Спасибі» Керченського мосту: жителі Криму дали жорстке опис життя в окупації

02.11.2019

Жителі окупованого Криму в черговий раз висловили невдоволення «владою» півострова. На цей раз вони розповіли про проблеми, з якими зіткнулися після відкриття Кримського мосту.

За словами жителів Ялти, їх місто перетворився на «бомжатник» після того, як окупанти поєднали Крим і Росію мостом.

Люди кажуть, що раніше їх місто було набагато краще. Вони вважають, що саме міст став причиною такої ситуації, так як багато росіяни приїхали на відпочинок на курорт саме за нього.

Також ялтинці опублікували фото, на якому показали, як місто виглядає в окупації РФ.

 

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