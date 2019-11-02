В Іспанії раптово помер ветеран АТО з позивним “Комарик”

В Іспанії раптово помер Ярослав Головай, який воював у 2014 році на Донбасі у складі батальйону “Айдар”.

Про це на своїй сторінці у Facebook розказала учасниця війни на Донбасі Юлія Толопило.

“Наш побратим Головай Ярослав( Комарик)який служив у 2014 році в “Айдарі”, днями помер перебуваючи за кордоном в Іспанії. На разі терміново потрібна ваша допомога зі збору коштів на кремацію там на місці. Його мати втратила вже іншого сіна і допомогти їй просто нікому, дуже прошу всіх мобілізуватися бо часу бракує, зібрати 3500 євро потрібно до понеділка”, – написала дівчина.