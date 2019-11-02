Кошовий відповів, чи буде балотуватися в мери Києва

Актор студії «Квартал 95» Євген Кошовий дав остаточну відповідь, чи буде він брати участь у виборах мера Києва.

В інтерв’ю Дмитру Гордону Кошовий заявив, що в політику точно не збирається.

«Я відразу сказав, що я в політику не піду, я себе там не бачу, я цього не вчився«.

У свою чергу Гордон наголосив, що на політиків зараз і так ніхто не проходить навчання, на що Кошовий зі сміхом додав: «Це так, це ви в точку зараз потрапили!».

Крім того, зірка «95 Кварталу» пояснив своє рішення:

Але не моє це. Мені шоу-бізнесу вистачає. За ті роки, проведені в шоу-бізнесі… і теж, не найчистіша «квартира», якщо можна так сказати, то зайти в «хол», в якому бруд ллється звідусіль — це жорстко».

Євген Кошовий і Дмитро Гордон

Відзначимо, що в мережі давно не вщухають чутки про те, що Євген Кошовий хоче балотуватися в мери Києва. І це не дивно, адже він зіграв одну з головних ролей в популярному серіалі «Слуга народу».

Ну так, звісно, зрозуміло, що люди серіал «Слуга народу» переносять у життя: так, значить, цей — міністр оборони, той — міністр закордонних справ, Лена (Кравець, — прим. ред.) — глава НБУ… це все не кіно, це все доросле життя. Точно також і з пародіями на Віталія Володимировича (Кличка, — ред.)», — пояснив Кошовий.

Також актор розповів, що біля його будинку як-то роздавали анкети, в яких серед ймовірних мерів Києва під номером 8 було вказано «Євген Кошовий» з партії «Слуга народу». Кошовий говорить, що невідомі люди чомусь використовують його прізвище в листівках.