Кількість жертв у ДТП рейсового автобуса на Хмельниччині зросла до 13

Внаслідок аварії за участю рейсового автобусу “Залісся-1 – кам’янець-Подільський” до лікарні доставлено 13 потерпілих, серед них неповнолітня дівчинка 2006 року народження.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Станом на 15:00 потерпілих доставлено до кам’янець-подільської лікарні. Одна з травмованих жінок перебуває у важкому стані.

За фактом ДТП за участю рейсового автобуса відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

“Деталі та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. Попередньо розглядається декілька версій причин, які могли призвести до перекидання транспортного засобу. Серед них водійський фактор, технічна несправність автомобіля та інші”, – повідомили в поліції.

Остаточні висновки щодо причин аварії можна буде зробити лише після отримання результатів автотехнічної експертизи та по завершенні розслідування.