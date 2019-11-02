Стало відомо, скільки виділили на пенсії в листопаді

У Пенсійному фонді України 1 листопада почали фінансувати пенсії українців за листопад.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду в Facebook.

«1 листопада 2019 Пенсійним фондом України розпочато фінансування пенсій», — написано в повідомленні.

У Фонді відзначають, що на пенсійні виплати спрямовано 563,3 млн гривень.

Нагадаємо, що перерахунок пенсій і перегляд мінімальної пенсії в Україні відбудеться в наступному році, коли запрацюють нові параметри бюджету-2020. Індексація в Україні буде проходити в кілька етапів – в січні (військовим), у липні та грудні.