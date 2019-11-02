Туреччина пригрозила направити в Європу терористів

Влада Туреччини звинуватили Євросоюз у безвідповідальному ставленні до бойовиків терористичної організації “Ісламська держава”, які перебувають у таборах для полонених на півночі Сирії.

Про це пише агентство “Reuters” 2 листопада.

“Це просто неприйнятно і безвідповідально”, – заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, маючи на увазі ситуацію, при якій Анкара повинна займатися проблемою самотужки.

За його словами, якщо в найближчому майбутньому ставлення окремих країн і Брюсселя до проблеми не зміниться, Туреччина може почати відправляти полонених терористів в Європу.

До недавнього часу полонених бойовиків ИГИЛ охороняли в таборах сирійські курди. Але після початку операції турецької армії Джерело світу контроль перейшов до військових цієї країни. Анкара хотіла зайняти частину сирійської території, щоб поселити там біженців з Сирії.

Раніше із закликами судити містяться в таборах бойовиків на їх батьківщині в європейських країнах виступало керівництво США.