Суд закрив справу про «відмивання» проти фірми на чолі з екс-депутатом, який ремонтував дороги Полтави

18 жовтня Полтавський райсуд закрив справу про ухилення від сплати податків стосовно керівника ПрАТ «Управління механізації будівництва № 23» Юрія Шляхти, яке у 2015-2017 рр. ремонтувало та прибирало дороги Полтави.

Про це пише Дарина Синицька у «Полтавщині» з посиланням на з реєстр судових рішень та офіційний сайту суду.

Шляхті інкримінували ч. 1 ст. 212 ККУ (Умисне ухилення від сплати податків, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах) та ч. 1 ст. 366 ККУ (Внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей). За підрахунками слідчих, у 2015-2016 рр. керівник підприємства уникнув сплати 1,6 млн грн. податків.

Саме в цей період ПрАТ «УМБ № 23» почало активно співпрацювати з Полтавою. Наприкінці травня 2015-го підприємство виграло одразу 3 тендери на ремонт доріг міста на загальну суму 80 млн грн, зазначає видання Наші Гроші.

Як з’єднання ясували слідчі, Шляхта від імені фірми укладав фіктивні договори, накладні та акти стосовно поставки товарів, які використовуються у будівництві та ремонті доріг. Насправді ж компанії-постачальники цих договорів не виконували. По суті, вони були учасниками конвертцентру, який допомагав мінімізувати оподаткування та «відмивати» кошти. За підрахунками правоохоронців, «УМБ № 23» мало близько 30 таких фіктивних документів, які нібито підтверджували отримання матеріалів від трьох фірм на 5,6 млн грн.: ТОВ «Строй комплекс Груп», ТОВ «Фавор Бізнес Груп», ТОВ «Поладіс монтаж»

Підряднику вдалося уникнути відповідальності, бо прокурор зняв частину обвинувачень

Кримінальне провадження стосовно можливого ухилення від сплати податків поліція відкрила 15 вересня 2016 р. Повідомлення про підозру за ним Юрій Шляхта отримав за рік — у жовтні 2017. Тоді ж суд арештував 2 млн грн. на рахунках компанії. За 3 місяці Шляхті вдалося повернути частину арештованих коштів.

Ще майже рік продовжувалося досудове розслідування й у липні 2018 справу передали до суду. Під час судового розгляду прокурор Олександр Савченко відмовився від частини обвинувачень, тому в кінцевому варіанті Юрія Шляхту звинуватили тільки у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 ККУ).

Слухання у суді затягнулися до 2019 р. й у жовтні адвокат попросив суд закрити справу через закінчення строків давності притягнення до відповідальності. Суддя Людмила Стрюк клопотання задовольнила і звільнила Шляхту від кримінальної відповідальності.

Видання звернуло увагу, що відповідно до Кримінального кодексу, ч. 1 ст. 212 описує злочини середньої тяжкості, оскільки передбачає покарання у вигляді штрафу 51-85 тис грн. Також передбачається, що до відповідальності за такий проступок особу можуть притягнути протягом 5 років з дня вчинення порушення.

Кримінальний кодекс вказує, що ч. 1 ст. 366 — це злочин невеликої тяжкості, оскільки за нього передбачене покарання у вигляді штрафу до 4,3 тис. грн. Рядків притягнення до відповідальності за такі види злочинів — 3 роки з дня вчинення порушення.

У матеріалах справи вказано, що підроблення документів Юрія Шляхти охоплює період з 1 червня 2015 року по 30 червня 2016 року. Тобто термін можливого покарання сплинув 30 червня 2019 року.

«Якби прокурор Олександр Савченко не зняв частину обвинувачень з підприємця, то у суду було б іще два роки на винесення вироку. Не дивно, що в суді він не заперечував, аби справу закрили», – йдеться в матеріалі.

За даними порталу публічних фінансів Є-data, упродовж 2016-2017 років ПрАТ «УМБ № 23» отримало від Управління ЖКГ Полтави 43,8 млн грн. Серед контрактів — ремонт вулиці Чорновола, де асфальт укладався у сніг, річне прибирання вулиць, зокрема зимове, з яким самостійно впоратися компанія не змогла, реконструкція вулиці Нікітченка, яку довелося доробляти іншим фірмам.

Юрій Шляхта — керівник та власник ПрАТ «Управління механізації будівництва № 23». Компанія є правонаступником ПАТ «УМБ № 23» і зараз вона у стані ліквідації. Фірма зареєстрована у Терешках під Полтавою, а сам Юрій Шляхта прописаний у Харкові й у минулому — депутат Харківської облради від ВО «Батьківщина».