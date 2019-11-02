Україна вже досягла угоди про членство в НАТО, — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг сказав, що ще в 2008 році Альянс домовився з Україною про її приєднання, однак не визначив терміни, коли воно станеться.

Про це він заявив в інтерв’ю «Європейської правді».

Столтенберг сказав, що ні в кого з представників НАТО немає сумнівів у бажанні українського населення та уряду приєднання до блоку.

«Абсолютно всі члени НАТО підтримують зусилля, які допомагають Україні рухатися до членства, але поки ніхто не може сказати, коли ви будете готові», — заявив генсек Альянсу.

Також він сказав, що Україна має важливість для безпеки НАТО, тому її підтримують.

Столтенберг запевнив, що для України немає необхідності подавати нову заявку на отримання плану дій щодо членства в Альянсі. Замість цього їй потрібно зробити акцент на проведенні реформ.

«Єдине, що важливо, на чому Україна повинна концентруватися зараз — це реформи», — сказав Генеральний секретар НАТО.

Він підкреслив, що український уряд має вдосконалити оборону країни, протидіяти корупції і поліпшити систему правосуддя.

Коментуючи дії глави України щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, Столтенберг відповів: «Ми бачимо чітке прагнення президента Зеленського відновити зусилля з пошуку мирного політичного рішення».

Він сказав, що вирішити конфлікт на Донбасі необхідно не військовим, а дипломатичним шляхом. Тому Північноатлантичний Альянс підтримує дотримання Мінських угод, операцію по розведенню озброєних у Станиці Луганській та інших населених пунктах на сході України.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що Україна допомагає НАТО у розробці плану дій на випадок прямої військової атаки.