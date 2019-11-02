В Афганістані дев’ятеро дітей підірвалися на міні по дорозі в школу

Вибух міни в південному Афганістані призвела до загибелі дев’ятьох дітей, які йшли в школу.

Інцидент стався в суботу, 2 листопада, в провінції Тахар. За словами представника місцевої поліції, територія, на якій пролунав вибух, знаходиться під контролем руху «Талібан».

«На дорозі в селі Тахири терористи встановили міну, яка спрацювала близько 09:00 за місцевим часом. У результаті дев’ять учнів початкової школи загинули, ще один постраждав», — йдеться в повідомленні.

Відомо, що міна була закладена на головній дорозі, метою було завдати максимальної шкоди силам безпеки.

За словами правоохоронців, загиблі діти були у віці від дев’яти до 12 років і, ймовірно, належали до членів сім’ї «Талібану».