«Будемо вішати вас, як собак, на стовпах»: в Станиці проукраїнським мешканцям радять їхати, поки не пізно

Колишній народний депутат Сергій Висоцький у своєму блозі повідомляє, що йому достовірні та надійні джерела повідомили про не дуже хорошій ситуації в Станиці Луганській, яку покинули наші війська.

За словами нардепа, з повідомлень місцевих жителів – демілітаризовані вулиці «сірої зони» від інших нічого не відокремлює. Наші силовики туди або не ходять, або ходять без зброї. Самі військові проукраїнського населенню кажуть: їдьте звідси, ми вас не зможемо захистити. Поліцейські кажуть, що дпі зберігають нейтралітет, і не розслідують якісь навіть фізичні напади з боку проросійських громадян. Проросійські говорять, що будемо вішати всіх, хто за Україну на стовпах і дуже зраділи фільму Зеленського Золотом. По той бік – дві нові вогневі точки сепаратистів, побудували за час «розведення». Сепаратисти своїх не збіль – ті просто переодяглися з хакі у цивільне.

Сергій Висоцький розповідає, що такі ж новини надходять з Золотого. Там, де Україна відступає, починається «мир» з плювками в обличчя, тортурами, колодками. «Світ» виключно «російський». Якщо це і є версія світу від Зеленського – то спасибі, не треба.