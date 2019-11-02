На Полтавщині СБУ викрила підпільне виробництво пального на суму більше п’яти мільйонів євро

Співробітники Служби безпеки України викрили підпільне виробництво пального в Полтавській області, яке збувалося через мережу АЗС у восьми областях країни.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Встановлено, що на нафтопереробних заводах в Сагайдаке, Кременчуці та Мерефі випускають бензин і дизельне паливо.

За приблизними підрахунками, тільки в 2019 році організатори зуміли виготовити і реалізувати близько 20 тисяч тонн палива.

При обшуках на заводах вилучили 260 тисяч доларів, 500 тисяч гривень, 40 золотих злитків і документацію. Суд наклав арешт на майно бізнесменів.

Державі завдано збитків у розмірі понад п’ять мільйонів євро.

Відкрито кримінальну виробництво за статтями «незаконне виробництво підакцизних товарів», «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки» та «службове підроблення».