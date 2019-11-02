У Києві раптово помер відомий доброволець

У Києві помер доброволець Юрій Майборода, який захищав Україну на Донбасі з березня 2014 року.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook волонтер, перший заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Антон Колумбет.

«Київ втратив ще одного захисника. Пішов з життя Юрій Майборода. Дуже щира, працьовита і потужна людина. Доброволець з березня 14-го, він за власні кошти відремонтував ті іржаві корчі, які були мобілізовані з «народного господарства», і поставив їх в стрій. Юра був скелею — спокійною, великою і дуже приємною в спілкуванні», — повідомив він.

Також він підтвердив причину смерті:

«Тромб. Спочивай, брате. Так і не попили ми кави. Співчуття рідним та близьким».