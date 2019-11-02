Гордон: Є тільки один чоловік, який під прапором Зеленського може виграти у Кличка

Дмитро Гордон вважає, що у чинного мера Києва Віталія Кличка найвищі шанси обратися на цю посаду ще раз; у правлячої партії «Слуга народу» немає кандидатів, які зможуть перемогти Кличка, виняток – актор студії «Квартал 95», друг президента Володимира Зеленського Євген Кошовий.

«Київ – непросте місто. У Києві нічого з кондачка робити не можна. Я пам’ятаю, як [у 2008 році Леоніда] Черновецького хотіли забрати [з посади мера Києва]… [Юлія] Тимошенко була прем’єр-міністром, це все [відбувалося] на хвилі Помаранчевої революції, [Олександра] Турчинова на мери повела – і він нічого не набрав. Черновецький вдруге, з ще кращим результатом, виграв вибори (на дострокових місцевих виборах у Києві в 2008 році з результатом 37,05% голосів переміг Черновецький, Турчинов з 18,77% голосів посів друге місце. – ред.). Тому Київ – це не просто так. Тут можна спіткнутися і потерпіти поразку. Сьогодні немає явного людини [в політиці], який міг би піти від команди президента на вибори в Києві і виграти у Кличка. Його просто не видно! Кличко – хороша людина. Може, у нього не все виходить як у мера, напевно не все… І я іноді думаю про нього, коли їду по поганих дорогах. Але я ось недавно був у США, в Бостоні. Я вам скажу, що й там думав про Кличка. Адже і в Бостоні трапляються погані дороги! Є [тільки] один чоловік, який під прапором Зеленського може виграти у Кличка. Щоправда, він відмовився йти на вибори. Я з ним говорив тиждень тому, запитав: «Ти йдеш?». Він відповів: «Мене вмовляли, але я не піду». Я уточнив: «Чого?». – «Не хочу». Я сказав: «Так ти розумний». Цей чоловік – Євген Кошовий. Якби Кошовий пішов під прапором Зеленського на вибори київського мера, він би виграв у будь-якого», – упевнений журналіст.

Гордон вважає, що саме з-за кадрового голоду влада вирішила відмовитися від ідеї призначити дострокові місцеві вибори в містах-мільйонниках – Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі. За його інформацією, команда президента планувала провести вибори 8 грудня.

«Планували, а потім сіли і почали чухати ріпи. «Що ми маємо по Києву? Є людина, яка під прапором Зе! може виграти у Кличка?» – «Ні». – «А в Одесі є людина, яка може виграти у [мера Геннадія] Труханового?» – «Ні». – «А чоловік, який у [мера Геннадія] Кернеса може виграти [у Харкові]?» – «Ні!» – «А [мера Дніпра Бориса] Філатова?» – «Ні!». – «Так а навіщо тоді ми туди підемо, тим більше в опалювальний сезон?». Це кадровий голод. У чотирьох мільйонниках немає людей, які можуть скласти конкуренцію діючим мерам. Так, багато хто не хоче бачити Кернеса на посаді мера. Багато! Вже скільки років [він займає цю посаду]. І Труханового не хочуть бачити на посаді мера. Говорили, що у нього російське громадянство… Багато говорили. А альтернативи немає. Тому вибори будуть чергові, восени наступного року. Кадровий голод! Немає людей для рад – міських, обласних, районних. Немає людей в країні», – зазначив Гордон.

Ведучий нагадав, що днями Київський міжнародний інститут соціології опублікував дані опитування щодо виборів мера Києва. Згідно йому, якби голосування відбувалося в найближчу неділю, за Кличка віддали б голоси 36,6% респондентів, які визначилися з вибором, на другому місці – нардеп від партії «Слуга народу», колишній гендиректор каналу «1+1» Олександр Ткаченко (18%), на третьому – бізнесмен і телеведучий Андрій Пальчевський (12,6%). Але Гордон зазначив, що не вірить соціологічним дослідженням.

«Те, що у Кличка – перше місце, вірю. В інший розподіл відсотків не вірю. Соціологія манипуляционна. Я говорив і продовжую говорити: соціологія придумана у нас в країні, щоб маніпулювати думкою людей. Ми пам’ятаємо приклад на президентських виборах. Кандидат Ігор Смешко [в соціологічних дослідженнях перед виборами мав рейтинг] 0,9 – 1,3%, а набрав 6% (скільки у нього ще вкрали, вже ніхто не скаже)», – продовжив журналіст.

Відповідаючи на питання ведучого, чи збирається він сам балотуватися на пост мера Києва, Гордон відповів, що ні, і підкреслив, що робота міського голови важче, ніж робота президента.

«Ким легше бути президентом чи мером? Президентом. Мер – це клята робота. Ти відповідаєш за кожну каналізаційну трубу. Кожну хвилину ти знаходишся в стані стресу, кожну хвилину чекаєш біди. То заллє місто, то снігоприбиральні машини вчасно не вийдуть, то вибухне, то міст впаде…» – сказав журналіст.