«Армія готова!» У штабі ООС зробили важливу заяву про розведення військ на Донбасі

Загроз для місцевого населення після розведення військ в селищі Золоте на Донбасі не існує.

Про це заявив командир оперативно-тактичної угруповання Північ Олег Микац, повідомив штаб ОНС в Facebook.

«Ми змінили лише тактичне становище, але система вогню, яка організована, і ті заходи, які ми виконували і виконуємо, гарантовано будуть надавати можливість місцевому населенню відчувати себе в безпеці», – заявив генерал-майор.

Він підкреслив, що українська армія готова адекватно реагувати на будь-які порушення.

Микац зазначив, що 1 листопада СММ ОБСЄ провела верифікацію дзеркального розведення і підтвердила, що розведення фактично відбулося.