Дубневич прокоментував рішення Антикорсуда: «Де я візьму 100 мільйонів?»

Нардеп Ярослав Дубневич прокоментував рішення Вищого антикорсуда щодо запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 100 мільйонів гривень.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

«Здивувало (рішення суду — ред.), тому що рішення судді (про 100 млн — ред.) навіть більше, ніж те, що прокурори просили. Я не знаю, як зможу знайти 100 мільйонів», — заявив нардеп.

Також Дубневич заявив, що незадоволений рішенням суду, який призначив надто великий розмір застави.

«Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО», — додав він і зазначив, що подаватиме апеляцію на рішення ВАСУ.

«Де я візьму 100 мільйонів? Не я задоволений рішенням, тому що завелика застава» — депутат Дубневич прокоментував рішення суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн грн депутату pic.twitter.com/MHBzF8TqTD

— hromadske (@HromadskeUA) November 2, 2019