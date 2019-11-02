Військовослужбовець помер в гостях у товариша у Харкові, — поліція

Поліцейські Харкова проводять перевірку за фактом смерті військовослужбовця.

Вранці 1 листопада житель Московського району виявив тіло свого 23-річного товариша, без ознак життя і відразу зателефонував у поліцію, повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

26-річний чоловік розповів, що напередодні він зустрів свого приятеля і запросив до себе додому. Гість залишився ночувати. Наступного дня господар побачив, що знайомий не подає ознак життя.

Тіло померлого без видимих ознак насильницької смерті направлено для проведення судово-медичної експертизи і встановлення причин смерті.

Слідчими Московського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального Кодексу України з позначкою «природна смерть».