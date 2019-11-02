У Москві застрелили головного борця з екстремізмом в Інгушетії: момент потрапив на відео

У Москві скоїли зухвале вбивство начальника інгушського центру по боротьбі з екстремізмом. Ібрагіма Эльджаркиева застрелили у дворі житлового будинку.

Камери відеоспостереження показали, що кілер прибув на місце разом із спільниками, пройшов через двір, підібрався ближче до своїх жертв і вистрілив кілька разів. Щоб переконатися, що завдання виконано, були зроблені контрольні постріли. Переконавшись, що жертви мертві, стрілець сів в автомобіль BMW і разом з супроводжували зник.

Разом з Ібрагімом Эльджаркиевым був убитий ще один чоловік. Імовірно, це був брат начальника центру «Е» Ахмед Эльджаркиев.

У Москві триває пошук автомобіля, на якому поїхав кілер. У слідства є дві версії події: вбивцю могли найняти або особисті вороги Эльджаркиева, або ті, кому він заважав на посаді глави центру «Е».

Попередній замах на життя Эльджаркиева було скоєно в січні 2019 року. Тоді в районі аеропорту міста Макас (Інгушетія) машину силовика обстріляли. Загинув супроводжував Эльджаркиева поліцейський, ще двоє людей у машині були поранені, сам Эльджаркиев і його брат перебували на передніх сидіннях автомобіля, а тому не постраждали.