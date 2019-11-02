Жосеп Боррель, який ймовірно замінить Могерини у главі дипломатії ЄС, розповів євродепутатам, слід підтримувати Україну і є Росія ворогом Євросоюзу

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Дипломати відомі своїм умінням виражатися нейтрально і обтічно. В цьому плані майбутній глава зовнішньополітичної служби ЄС Жосеп Боррель є нетиповим дипломатом, gjcrjkmre його заяви часто бували суперечливими, зокрема коли він, будучи главою МЗС Іспанії назвав Росію «старим ворогом» Євросоюзу, з-за чого Мадриду довелося виправдовуватися.

Запитали його про це заяві та на тригодинних слуханнях у комітеті закордонних справ Європарламенту, які відбулися в понеділок, 7 жовтня. На це він відповів: «Я ніколи не говорив, що Росія — ворог Іспанії, я говорив тільки, що Європи. Це я кажу і зараз».

Якби на схід від ЄС не виникли нові загрози, то не довелося б країнам НАТО розміщувати в країнах Балтії додаткові війська, пояснив він.

На цих слуханнях Боррель відзначився чіткими заявами і по Україні. «Кращий шлях протидіяти російському експансіонізму або, якщо ви хочете, російської загрози — це допомогти Україні, зміцнити Україну, посилити її стійкість і здатність проводити реформи, а також допомогти. — Ред.) стати повноцінною демократичною країною, яка процвітає», — заявив кандидат на посаду Верховного представника ЄС із зовнішньої політики і безпеки, відповідаючи на одне з питань.

Важливість України для Борреля вказує і те, що він згадав її у вступному слові, назвавши «підтримку демократії і територіальної цілісності України» серед своїх пріоритетів на другому місці: після сприяння реформам та євроінтеграції Західних Балкан і перед формуванням всеохоплюючої стратегії щодо Африки.

На думку майбутнього глави дипломатії ЄС, санкції, введені Євросоюзом щодо Росії, допомагають підтримки України. Але він закликав розглядати обмежувальні заходи тільки як засіб, а не мета.

«Санкції повинні бути збережені, поки поведінка Росії не зміниться», — зазначив Боррель.

Іспанський політик нагадав, що достатньо однієї держави-члена ЄС виступити проти санкцій, щоб вони припинили діяти. І тому він виступає за те, щоб в питанні санкцій, зокрема стосовно Росії, а також в питаннях прав людини і миротворчих місій перейти до прийняття рішень в Раді ЄС від нинішньої одностайності до кваліфікованої більшості. Це дозволить уникнути необхідність згоди всіх держав ЄС для продовження санкцій, додав Боррель. Якщо Євросоюз не зможе зберегти єдність в питанні санкцій, то проблема буде саме у ЄС, підкреслив Боррель. Тому він пообіцяв, що його першим зусиллям на посади буде збереження єдності в питанні санкцій та посилення підтримки країнам-сусідам Євросоюзу.

8 жовтня комітет буде вирішувати, чи давати Боррелю «зелене світло», необхідний для його затвердження на посаді. Це рішення не розголошується. Однак результати всіх слухань стануть відомі 17 жовтня, а Європарламент остаточно затвердить список нової Єврокомісії 23 жовтня.