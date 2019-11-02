Експерт заявив, що Україні терміново потрібно будувати ракети для ударів по російським АЕС

Український політичний і економічний експерт Тарас Загородній виступив з висловлюванням про те, що Україні необхідно зайнятися будівництвом ракет середньої дальності, здатних досягти російських атомних електростанцій.

«Я прихильник того, що Україна вже повинна почати будувати ракети середньої дальності до 2,5 тисяч кілометрів. Два полки таких ракет, штук 200 – це сила, могутня сила, яка дозволяє наносити шкоди Російській Федерації», — заявив Загородній.

Він підкреслив, що це буде майже ядерну зброю, пояснивши це тим, що якщо одна з ракет прилетить в російську АЕС, трапиться ядерний вибух. Експерт також зазначив, що Україні пора скорочувати залежність від РФ та її енергоносіїв, не боячись розвивати самостійне виробництво ракет.

Загородній привів у приклад політику Ізраїлю і сказав, що треба чинити так, як він.

«Треба жити так, як живе Ізраїль. Він же нікого не питає, що робити – він слідує своїм національним інтересам. Він нікого не питав: захотів створити ядерну зброю — створив», — констатував експерт.