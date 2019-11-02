Фашик Донецький: Чому роспропаганда злякалася Call of Duty

Люблю, коли роботу роблять профі, особливо, коли це роблять американці стосовно рф: прилітає завжди раптово, а кремль у відповідь може… Нічого не може кремль, тільки істерити, шипіти або виходити на гівно — змагатися з профі роспропаганда не може, це тупо не її вагова категорія. Пропоную розглянути реальні причини того, чому росії так неслабо спалахнуло через нашумілої гри Саll of Duty.

Пам’ятаєте минулорічну істерику роспропаганды з приводу фільму -смерть сталіна? В цьому році все точно також: роспропаганде прилетіло по тім’ячку американської битою, а все, що кремль у відповідь зміг зробити — це хіба складати нові казки про «тупих» американців. Крапка. Погодьтеся, кращого піару для фільму, ніж істерика у москви, тупо не придумаєш.

Чим відповіла москва на такий удар під дих від американців? Нічим. Абсолютно. Третьосортний шлак у вигляді фільмів про вяликую атечественную не в рахунок. Все, на що здатна роспропаганда — це зняти фуфло про Крим за бюджетні гроші, рейтинг якого натягували за вуха, а результат вийшов як завжди — неуд.

Хоча брешу — офіційна пропаганда може хіба що заборонити комп’ютерну гру, і тим самим пропіарити її ще більше. Всі.

Так чому ж на росії так люто пригоріло від гри Call of Duty саме в цей раз? Причин тому кілька. Почнемо з того, що відповісти своєму комп’ютерною грою кремль тупо не в змозі : і не встигає за термінами, навіть якщо закидати баксами і перекупити провідних розробників ігор, і тупо не очікував удару саме з цієї сторони, і немає на росії розробників ігор такого рівня, і взагалі немає жодної російської комп’ютерної гри, яка за масштабами продажів і популярності порівнянна з Call of Duty.

До речі, назвіть комп’ютерну гру виробництва рф, про яку говорили з кожного шпаківні по типу як про — Angry birds-. Раз, два, три … Дякую за відповідь, відповідь прийнятий і зрозумілий

Не хочу розписувати так зване обурення геймерів рф про русофобії, які раптом заверещали, мовляв їх абидили — ці люди мовчали в ганчірочку з 2014 року і прекрасно знають і причину війни на Донбасі, і хто анексував Крим. Всі їх так зване невдоволення американської грою – це по суті самопіар і не більш того: не можна ж русофобією називати поставки з рф важкого озброєння на Донбас, правда? Просто була відмашка і погавкать на камери ріс тб, та заодно пропіаритися вийшло, не більше того. Правда, ступінь лицемірства у так званих російських геймерів зашкалює. Але то таке, це нормально для росіян.

Епілог. Особисто мені, як жителю окупованого рф Донецька, ну дуууже сподобалося те, що у гучній комьютерной грі є Донецьк і те, що сучасна молодь сприйме нормальним факт того, що стріляти в росіян = вбивати игил-івців або знищувати терористів. Саме тому роспропагандисты верещать у всі скобеевы глотки найголосніше —

вони пропустили аперкот від професіоналів і валяються в соплях в кутку рингу.

Так, росбыдлу завжди можна розповісти про сильний попіл, обговорити в постановочних шоу -четамухохлов – і в черговий раз підняти тему, мовляв замерзне Україна без російського газу, цього разу точно.

Тільки є одне але — ненависть до росіян виходить на міжнародний рівень, за допомогою звичайного шутера російські постають у своєму реальному образі — копії нацистів Німеччини, ненавидять весь світ, диких тупих збройних зомбі, які все що можуть, — це тільки руйнувати і вбивати. Саме тому, думаю, вже через рік-два, за російський паспорт або за російську мову спочатку будуть бити в морду і тільки потім питати чи починати з’ясовувати, на скільки цей конкретний двоногий не терорист. З чим я жителів рф і вітаю. Кінець.

Фашик Донецький