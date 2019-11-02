Як не стати жертвою шахраїв під час свят

Буквально через 2 місяці настануть новорічні свята – більшість з вас заздалегідь подбали про оренду житла і зараз залишається тільки купити квитки на поїзд або літак, якщо звичайно ви не подорожуєте на автомобілі.

Новорічні свята — це можливість заробити не тільки власникам вілл, готелів і ресторанчиків, але і всякого роду шахраям.

Спеціально для цього назвемо вам кілька простих правил, щоб відпочинок не перетворився на кошмар з великою кількістю проблем. Наші поради насамперед будуть цікаві тим, хто для проведення свят вибере популярну в такі дні Західну Україну.

Житло

Перше – якщо ж ви вперше вирушаєте у той чи інший місто, заздалегідь забронюйте собі житло. Для цього найкраще скористатися перевіреними сервісами та сайтами.

Ніколи не вносите передоплату повністю, інакше ви ризикуєте приїхати на місце відпочинку і замість чудово облаштованого житла побачити узлісся або закинутий завод. Подібні випадки вже траплялися – особливо це стосується відпочинку в Карпатах. Це напрямок шахраї люблять.

Документи і гроші

Ніколи не залишайте в номері або орендованій квартирі свої гроші і документи. Найкраще при собі мати невелику кількість готівки, а решта розбити на кілька карт. Зараз не 90-ті, а значить банкомат у будь-якому місті чи селі не є проблемою, особливо якщо це популярне серед туристів місце. Проблема не в тому, що вас можуть обікрасти власники житла (їм таке в 99% не вигідно – погана слава нікому не потрібна, як і кримінальне переслідування), а те, що такими святами користуються злодії. Працюють вони злагоджено і швидко – тому не давайте їм приводу заробити на вашому горі.

Харчування

На жаль ніхто з нас не застрахований від отруєння – тому, якщо ви не бажаєте стати героєм новин (ще один отруївся на відпочинку) вибирайте ресторани або паби, які користуються репутацією і як мінімум мають відгуки в інтернеті. Пожалійте своє здоров’я та відпочинок, а також близьких.

І останнє

Створіть для себе заначку на чорний момент», про наявність якої будете знати тільки ви – якщо вже вас все ж таки обікрали, то саме наявність цієї чорної заначки дозволить вам протриматися до від’їзду або переказу коштів від друзів і близьких. Удачі.

P. S. Не світіть готівкою і дорогими девайсами перед іншими відпочиваючими. Серед них можу опинитися ті, для кого ваша необережність привід вас обікрасти.

Дмитро КРОПИВНИЦЬКИЙ