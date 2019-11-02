Війська практично відвели, «Нацкорпус» майже вийшов: що коїться в Золотому

Бойовики «ЛНР» сьогодні завершили «згідно з планом-графіком, погодженим у Мінську, відновлений процес розведення сил і засобів на ділянці № 2 «Золоте».

Таку заяву «представництва ЛНР» в СЦКК поширили сепаратистські сайти.

«Про що було повідомлено представникам місії ОБСЄ, яка здійснювала моніторинг на ділянці розведення сил і засобів. Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ уточнили, що українська сторона завершила процес розведення сил», — сказано в повідомленні.

Українська сторона також вже практично завершила розведення сил в Золотом, де ситуація зараз повністю знаходиться під контролем Міністерства внутрішніх справ. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк.

Загороднюк запевнив, що МВС постійно дає звіти щодо ситуації в Золотом.

«Вже практично завершено і зараз повністю знаходиться під контролем МВС. МВС нам постійно дає звіти. Це абсолютно безпечна територія, вони це гарантують», — повідомив він.

Крім того, керівник прес-центру ООС Олександр Штупун повідомив, що в Золотому завершилося розведення сил. Перший етап розведення тривав три дні і завершився 1 листопада близько 12:00 годин.

Тим часом стало відомо, що активісти-добровольці залишають Золоте. Там залишилося тільки 10 чоловік. Про це повідомив заступник голови Нацполиции Вадим Троян, передає «Hromadske».

Він уточнив, що зброю з населеного пункту добровольці вивезли в супроводі поліції. Залишилися в населеному пункті добровольці допомагають місцевим жителям.

«Ці волонтери і є ветерани, зараз вони допомагають місцевим жителям, наприклад, замовляють волонтерську потреба для цих населених пунктів, роздають її. Зараз вони роблять волонтерський справу», – розповів Троян.

Заступник голови Нацполиции зазначив, що зараз згідно з планом військові виконують свої завдання, а поліція – свої. За його словами, в Золотому зараз взвод Нацгвардії допомагає поліції забезпечувати порядок, і поки позаштатних ситуацій не виникало.