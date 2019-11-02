АТБ не встиг отямитися від рибного скандалу, як потрапив у новий

У ці дні супермаркети мережі АТБ потрапив у черговий скандал. Так, на цей раз, покупці придбали м’ясної багет, однак отримали «шматок» цвілі.

Відповідне повідомлення з’явися в Facebook-спільноті «Підслухано у Шполі».

Як зазначається, автор поста Оля Совгиря опублікувала кілька фотографії з багетом, який повністю покритий цвіллю. Зі слів дівчини, вона придбала продукт в супермаркеті мережі АТБ.

Зауважимо, що в коментарях працівниця магазину АТБ рекомендує жінці повернути зіпсований продукт і отримати назад витрачені кошти:

«Я працюю в Шполі в АТБ. У таких випадках ви приносите товар та чек та адміністратор повертає кошти, це робиться без проблем».

Крім цього, люди розповідають свої історії того, як придбали неякісний продукт.

«Коли в Шполі купила на вечерю копчену скумбрію, але вечеря без скумбрії, тому що вона мала підозрілий запах», «Виявлена мною зацвіла булка з маком просувається на касу. Касир пробиває булку, побачивши на ній цвіль. І тут охоронець забирає її і пропонує безкоштовно взяти іншу, свіжу. За ціною я розрахувалася, але дуже приємно було, що чоловік проявив кмітливість…

Нагадаємо, що в Києві закрили на невідомий термін супермаркет мережі АТБ. Адже саме в ньому працівники Госпродподтребслужби виявили смертельну хворобу – ботулізм.