Президент «Радіо Свобода» вимагає притягнути Портнова до відповідальності

Керівництво проекту «Радіо Свобода» засудила розголошення персональних даних співробітників програми «Схеми: корупція в деталях» екс-заступником глави Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрієм Портновим.

Про це йдеться в сьогоднішній заяві президента «Радіо Свобода / Радіо Вільна Європа» Джеймі Флая.

Керівництво закликає правоохоронців притягнути до відповідальності Портнова за такі дії.

«Радіо Свобода / Радіо Вільна Європа» рішуче засуджує недавні переслідування журналістів і співробітників зазначеної численними нагородами програми розслідувань Української служби «Схеми: корупція в деталях».

Це неприйнятно, і ще, схоже, протизаконно, — щоб хто-небудь в Україні розголошував особисту інформацію, погрожував фізичною шкодою або будь-яким іншим чином здійснював тиск на журналістів за їх професійну діяльність», — підкреслив президент проекту.

Крім того, Джеймі Флай звернувся до українських правоохоронців із закликом відреагувати належним чином на публікацію захищених законом персональних даних, погрози та тиск на журналістів-розслідувачів.

«Ми закликаємо українську владу та правоохоронців притягнути до відповідальності того, хто вчиняє дії, що підривають віру громадськості в прихильність України до свободи слова і просимо забезпечити безпеку нашим журналістам і співробітникам», — додав він.

Напередодні Портнов оприлюднив персональні дані члена знімальної групи програми «Схеми: корупція в деталях».

У своєму Telegram Андрій Портнов опублікував персональні дані водія знімальної групи, яка займається дослідженням діяльності Портнова.

Зокрема, були опубліковані його повні паспортні дані та домашню адресу, номери авто, а також дані, що свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь «Схеми» заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.

«Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як прямий тиск на команду «Схем», — йдеться в заяві команди.

«Ми вважаємо дослідження впливу Андрія Портнова та його зв’язків з українською владою суспільно важливої інформації, а його обличчя — публічною.

Тому редакція не планує припиняти роботу над цією темою з-за тиску шляхом публікації персональних даних членів знімальної групи або з-за тиску в будь-який інший спосіб», — зазначили «Схеми».

У відповідь Портнов пригрозив всієї редакції «Схем» публікацією «їх особистої і персональної інформації», а також «аналізом приватного життя і ненав’язливим супроводом в темний час доби».

«Не перемикайтеся, я публічний і буду ділитися детальною особистої та персональною інформацією про всіх причетних», — написав він.

На думку редакції «Схем» і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує ряд статей Закону про захист персональних даних та Кримінального кодексу.