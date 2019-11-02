Зеленський повернув Хорошковського з метою роздобути телеканал Інтер — Кошкіна

На Банковій Хорошковському тут же запропонували де-факто тіньовий прем’єрство (підкреслюю: тіньовий). З усіма важелями. І навіть кабінетом в ОФ.

Про Хорошковського. Не тільки за допомогою митниці цінний він для Зе. Про телеканалі «Інтер» забули? Здавалося б, причому тут Медведчук і поїздка в Москву?

Про це пише відома журналістка, шеф-редактор видання LB.ua Соня Кошкіна в Telegram.

Оскільки, свого часу, я перша написала про повернення Валерія Івановича, вважаю правильним продовжити тему.

Отже, з інтерв’ю Андрія Богдана ми знаємо, що Валерій Іванович «консультує митницю».

Консультує чому?

Бо там справи дуже кепські. Від слова зовсім.

Макс Нефьодов, звичайно, все заперечує і навіть показує красиві глянцеві графіки, але реальність, на жаль, не така глянсова.

А адже саме митниця — один з основних джерел наповнення бюджету.

Забавно, право: при колишніх корупціонерів доходи генерувалися і прямували в казну (не тільки туди, зрозуміло, але і в казну теж), а щас прийшли молоді прогресивні реформатори і відразу все схлопнулось.

Загадка, проте))))

Але ми про Хорошковського.

Будучи керівником митниці (епоха другого уряду Тимошенко) він дійсно демонстрував там майстер-клас. Доходи зросли кратно. Сильно в рази.

При Януковичі Валерій Іванович спершу очолив СБУ. Де, людина абсолютно цивільний, примудрився стати генералом армії (!!). Але не за успіхи в боротьбі з тероризмом, припустимо. Або що ви там подумали?). Але — якщо вже говорити відверто — за посадку Тимошенко.

Н-да… таке от…

Після 14 щільно року і грунтовно осів на Лазурке. Офіційний доларовий мільйонер, може собі дозволити.

Навкруги — тиша, гладь, благодать, яхт-клуб Монако, ось це ось все. Здавалося б: живи і радій.

Валерій Іванович жив і радів.

Але йому стало нудно (цілком розумію. Я абсолютно серйозно зараз), движ тут. От і повернувся.

На Банковій йому відразу ж запропонували де-факто тіньовий прем’єрство (підкреслюю: тіньовий).

З усіма важелями. І навіть кабінетом в ОФ.

Мовляв, Гончарук — добре, звичайно.

Але хіба для картинки, а працювати ж комусь треба.

Як людина здоровий, Валерій Іванович тоді відмовився (я писала докладно на початку вересня). Але заповзятливі громадяни вже зрозуміли, до кого звертатися за «вирішення питань». Вадим Новинський, Віталій Данилов…. знову-таки, я писала.

Гончарук тоді всі люто заперечував (ще б. Ну, що йому ще робити?), а потім зустрічався з Хорошковським прямо в будівлі КМУ.

Як діти, їй Богу. Іншого місця не знайшли).

Умовою входження Хорошковського у фактичну (не офіційну, а фактичну) влада була можливість поставити своїх людей на місця, які він вкаже.

Конкретно — чотирьох.

Умову було приємно.

І сьогодні один з ставлеників нашого героя фактично доглядає за митницею, другий — за СБУ. Ще двоє теж не без діла).

А тепер — найголовніше.

Як ви пам’ятаєте, Валерій Іванович мав безпосереднє відношення до телеканалу Інтер.

Так, ще у 2013-му році значну частку його акцій викупив Дмитро Фірташ (плюс не забувайте про причетність Сергія Льовочкіна), але юридично там все дуже заплутано. На думку юристів, знайомих з справою не з чуток, відновити монопольний вплив Хорошковського на канал — питання виключно бажання і доброї волі сторін.

Навіть форму власності міняти не доведеться).

Зрозуміло, Володимиру Зеленському дуже б цього хотілося.

Так, контракт «Кварталу» з «плюсами» підписано до 21-го року, але це можна вирішити)).

У будь-якому випадку, наявність дружнього «Інтера» вирішує безліч питань:

— Руйнування монопольної залежності від «плюсів»;

— Руйнування залежно від Коломойського, аж до можливості розпочати його «наздоганяти»;

— Системна підтримка влади «першої кнопки» країни;

Ну і так далі — можна довго продовжувати.

Один лише нюанс: хто за весь цей свято життя заплатить?

Гроші, чай, чималі (тим більше, канал зараз не в кращому стані) — мінімум кілька десятків лямів в рік.

Хорошковський чи?

А з яких дуль? Не з власної ж кишені

Ну і далі по тексту…

Все, про що я пишу зараз, у вузьких колах відомо.

І ворог не дрімає.

Так, в один прекрасний день до Валерію Івановичу прийшов Віктор Володимирович.

Медведчук, ага.