У Києві загадково зникла дівчинка із синім волоссям

У четвер, 31 жовтня, у Києві безслідно зникла 15-річна школярка: вийшла з дому та досі не повернулася.

Про це повідомляє спільнота «Київ Оперативний» у Facebook.

«Зниклу дівчину звати Акініна Радміла Олегівна, на вигляд їй 15 років, зріст 158 см, середньої статури, волосся нижче плечей, пофарбоване в синій колір, очі блакитні, обличчя кругле, у носі пірсинг. Усім, хто може знати місцезнаходження дитини, прохання звернутися до найближчого відділку поліції Києва», — йдеться у повідомленні.