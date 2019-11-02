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У Києві загадково зникла дівчинка із синім волоссям

02.11.2019

У четвер, 31 жовтня, у Києві безслідно зникла 15-річна школярка: вийшла з дому та досі не повернулася.

Про це повідомляє спільнота «Київ Оперативний» у Facebook.

«Зниклу дівчину звати Акініна Радміла Олегівна, на вигляд їй 15 років, зріст 158 см, середньої статури, волосся нижче плечей, пофарбоване в синій колір, очі блакитні, обличчя кругле, у носі пірсинг. Усім, хто може знати місцезнаходження дитини, прохання звернутися до найближчого відділку поліції Києва», — йдеться у повідомленні.

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