Гиркин: життя на Донбасі гірше, ніж у пеклі — «безнадійна, понура, брудна клоака»

Екс-командир членів НВФ «ДНР» росіянин Ігор Гиркин «Срелков» порівняв нинішню ситуацію в ОРДЛО з клоакою, якій до того ж керує шахрай. Про це він заявив на YouTube-каналі «РойТВ».

За його словами, життя в «республіках» гірше, ніж у пеклі. У пеклі хоч щось відбувається — «горить вогонь, чорти бігають…», в той час як в ОРДЛО — повна безнадія, злидні і безперспективність.

«Там просто клоака — безнадійна, понура, брудна, смердюча клоака. Ось у що перетворили Донбас, майже… В цілому робиться все, щоб перетворити це у відстійник, смердючу канаву для того, щоб потім сказати: «Подивіться, це «русский мир», — сказав Гиркин.

Він підкреслив, що керівником «республікою» став шахрай, який привів до «влади» таких же, як сам.

«Керувати республікою ставлять закінченого, патентованого шахрая, подільники якого сиділи в Росії. Його шеф, Пушилина, сидів у російській в’язниці. Він ставить [на посади, — ред.] точно таких же. Повний Інтернет оповідань про його соратників — там клеймо ставити ніде, до кримінальних переслідувань за шахрайство включно», — обурений Гиркин.

При цьому, обурюється «Стрільців», призначення Дениса Пушилина на посаду «голови» «ДНР» подається Кремлем як вільний вибір жителів ОРДО.