Зеленський почав боротьбу з рейдерством, новий закон набув чинності: подробиці

2 листопада, через десять днів з дня його опублікування, вступив у силу Законопроект №1056-1 «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про захист права власності», який спрямований на боротьбу з рейдерством.

Основні положення законопроекту передбачають:

пред’явлення обов’язкового нотаріального посвідчення договорів про відчуження корпоративних прав;

припинення діяльності акредитованих суб’єктів;

реалізацію принципу одночасності вчинення нотаріальної дії та державної реєстрації прав;

жорсткішу міру відповідальності за порушення вище згаданих процедур.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав закон, завдяки якому рейдерам влаштують справжнє «пекло». Так, документ скасовується діяльність акредитованих держреєстраторів у зв’язку з тим, що «значна їх кількість брало активну участь у сумнівних або й відверто злочинних реєстраційних діях».

Крім того, закон вводить обов’язкове нотаріальне посвідчення про відчуження корпоративних прав.

Закон вносить зміни до статті 166 Кодексу про адміністративні правопорушення. Сума штрафу посадовій особі за недотримання строків реєстрації підприємства або організації зросте з 200-400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нмдг) до 400-600 нмдг. За повторне порушення протягом року передбачено від 500 до 1000 нмдг (від 300 до 500 нмдг).

Нагадаємо також, що гучний ЗУ про незаконне збагачення прийнятий — вирішальну роль у голосуванні зіграла партія «Слуга народу». За проголосували 259 народних депутата, за фракцією партії «Слуга народу» з загального числа голосів — 227.

Було прийнято у другому читанні ініційований президентом законопроект №1031. Згідно з нововведеннями, тепер за незаконне збагачення в країні будуть карати за УКУ.

Згідно з документом, насамперед, планується внесення змін в Цивільний кодекс. Таким чином, у держави буде основа, свого роду правовий інструмент, у разі застосування кримінальної відповідальності до конкретного особі, придбані в результаті корупції і махінацій з бюджетом — незаконним шляхом активи — воно (держава) має право забирати. Відомо, що конфіскація буде стосуватися виключно чиновників як місцевого, так і державного рівнів управління.