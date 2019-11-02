У центрі Миколаєва в тролейбусі померла літня жінка

Увечері в суботу, 2 листопада, на зупинці Соборній у Миколаєві в тролейбусі 2-го маршруту померла жінка.

Про це повідомляє місцеве видання Новости N.

Тролейбус рухався по Центральному проспекту з боку вул. Садовій в напрямку вул. Декабристів. На зупинці Соборній одній із пасажирок стало зле. Інші пасажири повідомили про це водієві, транспорт зупинився, викликали «швидку».

Приїхала через 10 хвилин бригада «швидкої» констатували смерть жінки 1951 року народження. Попередньою причиною називають тромб, що відірвався.

На даний момент тролейбус як і раніше стоїть на зупинці. Очікують приїзду ритуальної служби.









