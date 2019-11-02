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Голова НСЖУ засудив Портнова за тиск на журналістів

02.11.2019

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко засудив колишнього заступника голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрея Портнова за тиск на журналістів.

Про це Томіленко заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Політику Андрію Портнову може не подобатися робота конкретних журналістів чи медіа. Але тиснути на працівників медіа, оприлюднювати персональні дані, погрожувати насиллям чи чіпляти ярлики обурливо і неприпустимо», – написав він.

Томіленко при цьому нагадав: «Багатьох представників попередньої владної команди, з якою професійно бореться пан Портнов, цькували і «Схеми», і розслідувачі загалом».

«Журналістами рухає суспільний інтерес. І найкраща реакція політика на цей інтерес – відкритість», – заявив голова НСЖУ.

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