«Контрольний в голову»: у Москві розстріляли впливового силовика. Подробиці

У Москві на вулиці Академіка Анохіна сталася стрілянина, в результаті якої загинуло двоє осіб.

Як повідомили російським агентствам ТАСС і РИА новости» джерела в правоохоронних органах, загиблими виявилися начальник центру протидії екстремізму Інгушетії Ібрагім Эльджаркиев і його брат Ахмед.

Російські ЗМІ пишуть, що вбивця точно знав, де в цей вечір буде начальник центру по боротьбі з екстремізмом по Інгушетії і чекав його. Вийшовши з машини, він зробив три постріли в спину і один контрольний в голову Ібрагіма, і дві кулі в тулуб і ще одну в голову Ахмеду.

Після кілер втік на «Фольксвагені Поло». У Москві оголошений план «Перехоплення».

За даним фактом Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 105 КК РФ (Вбивство двох і більше осіб).

За даними ТАСС, глава інгушського Центру «Е» перебував в Москві по особистих справах. У той же час, телеграм-канал Mash стверджує, що в столиці поліцейський був у відрядженні і супроводжував «одного з ключових свідків» по якомусь кримінальній справі.

Також в ЗМІ опублікували відео самої перестрілки.

Відео з камер: кілер розстрілює двох чоловіків у Москві. Перед тим, як втекти, вбивця добиває їх контрольними в голову. pic.twitter.com/bb83JOg9OA

— baza (@bazabazon) November 2, 2019

Як виявилося, в січні на керівника центру з протидії екстремізму по Інгушетії вже здійснювали замах. Тоді невідомі обстріляли його автомобіль. В результаті Эльджаркиев не постраждав, поранення отримали двоє людей, які знаходилися в машині співробітників поліції і один цивільний. На наступний день один з поліцейських помер у лікарні.