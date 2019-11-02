Тарантіна помер: подробиці

У віці 60 років помер популярний американський актор Брайан Тарантіна. Артиста знайшли мертвим у своїй квартирі на Манхеттені рано вранці в суботу, 2 листопада, повідомляє Metro.co.uk з посиланням на поліцію Нью-Йорка.

За даними ЗМІ, медики виявили «біле порошкоподібну речовину біля його тіла, що імовірно є наркотиком», однак це не було підтверджено.

Очікується, що буде проведено розтин, після чого встановлять офіційну причину смерті Тарантіна.

Брайан знявся в багатьох фільмах, серед яких: «Закон Зари», «Сходи», «Чорний список», «поле зору», «Дядько Бак», «Уривчасті хлопчики», «Літо Сема», «Лицар і день», «Гарна дружина», «Грань», «Місто примар», «Новий Амстердам» і багато інших.