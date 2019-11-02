РПЦ розірвала відносини з Грецькою церквою через визнання ПЦУ

Російська православна церква припинила євхаристійне спілкування з главою Елладської церкви з-за визнання нею Православної церкви України

Про це заявив прес-секретар РПЦ митрополит Іларіон.

«Це означає, що, коли патріарх Кирило буде звершувати богослужіння, він не буде згадувати Афінського архієпископа, він уже не згадує Константинопольського патріарха», — сказав Іларіон.

Разом з тим він запевнив, що це не означає, що РПЦ припинить спілкування зі всієї Грецької церквою.

«Ми як і раніше будемо зберігати спілкування з усіма тими архієреями, які не визнають український розкол, а такі в Елладської церкви є», — запевнив Іларіон.