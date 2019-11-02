Хвороба Заворотнюк: у Росії вперше підтвердили, що у актриси рак

У Росії вперше відкрито підтвердили, що у актриси Анастасії Заворотнюк онкологічне захворювання.

Чутки про те, що «няня Віка» лікується від раку, ходили давно, але і сім’я, і друзі актриси воліли не говорити безпосередньо про діагноз. Тепер же колеги чоловіка Заворотнюк організували відкритий збір коштів на допомогу Анастасії та іншим онкохворим.

Організатор мюзиклів на льоду Тетяна Навка і її колектив «Navka Show» оголосили, що розпочинають збір коштів для лікування страшної хвороби. Весь прибуток від показу найближчого льодового шоу Навки 10 листопада буде перерахована родині Петра Чернишова та Анастасії Заворотнюк, а також фондам, підтримує жінок з онкозахворюваннями.

Керівник «Navka Show» сподівається на одужання Заворотнюк. «Анастасія — світлий, щирий і позитивна людина. І головне, за зовнішньою крихкістю і красою ховається сильна і вольова особистість. Я вірю, що наша ініціатива стане додатковим імпульсом для перемоги над важкою недугою», — заявила Тетяна Навка.