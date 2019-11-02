Голодний, мішки під очима: Кошовий розповів, як змінився Зеленський

Володимир Зеленський не змінився як людина на посту президента України. Про це сказав лідер «Кварталу 95» і кращий друг глави держави Євген Кошовий в інтерв’ю Дмитру Гордону.

«У відносинах він не змінився абсолютно. Просто ми менше обговорюємо ті теми, які раніше обговорювали. Я розумію, що він дуже завантажений справами країни, тому вантажити його якимись своїми проблемами не хочеться. Ми (актори студії «Квартал 95» — ред.) намагаємося все вирішувати своїми силами… Просто, коли мені кажуть: «О, боже, як я втомився», я відразу згадую, хто президент нашої країни, і як втомлюється він… Тому ми з вами, хлопці, не втомлюємося», — сказав Кошовий.

При цьому гуморист згадав слова Гордона про те, як той розповідав, що Зеленський «погано виглядає і не виспався».

«Мало того, він голодний! Він так запихав печиво і запивав хаотично водою, що мені його стало шкода… І синці під очима!» — перебив Кошового Гордон.

На що «кварталівець» йому відповів: «Якщо б ви 14 годин проводили прес-конференцію, то було б взагалі погано».

«У неділю ми з ним бачилися, він чудово виглядає. Може бути, це йому костюм заважає», — додав з посмішкою Кошовий.