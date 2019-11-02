«Слуги народу» намагаються задушити будь-яку іншу думку — Поярков

Навіть у часи Віктора Януковича влада не намагалася так затикати роти незгідним, як сьогоднішня.

Таку думку висловив провідний «Прямого» Сергій Поярков.

«Пару днів тому засідав комітет по свободі слова в Верховній Раді. Вони 3 часас чекали листи від» Бульвару Гордона «, яких 3 години вмовляли дати лист, що вони закривають друковану версію. І Діма Гордон мене здав як скловату. Вони отримали лист таке, як хотіли. Я був упевнений, що був тиск. Три години вони чекали листи. Отримали такий же лист, який хотіли від «Бульвару Гордона». І вони не зважилися зняти самі акредитацію. І вони доручили це Прес-службі прес-служба позбавила.

Навіть за часів Януковича, навіть під час Майдану, коли на мене було чотири кримінальні справи, я спокійно заходив в Раду, будучи політичним опонентом. Навіть під час Майдану опоненти не вирішувалися тупо затикати рота тим, хто був проти них. І я бачу, що це тенденція … Як ми бачимо, кримінальну справу проти Федыны зараз намагаються. Я бачу, що це спроба все-таки задушити будь-яку іншу думку. Вони вважають, що кожен, хто з ними не згоден, кожен, хто бачить їх дурості і про це говорить, — він ворог. Ось ворог кожен. Якщо ми бачимо, що вони замовляють повій і про це говоримо, то ми вороги. Якщо ми говоримо, що не можна жерти, як свиня в залі Верховної Ради, то ми вороги. Якщо ми говоримо, що епоха зубожіння закінчилася — кого ви «зробили разом»? Покажіть мені, кого ви «зробили разом», крім себе «, — підкреслив він.