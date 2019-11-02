З початку доби на Донбасі бойовики 6 раз обстріляли позиції українських військових і застосовували зброю заборонених калібрів. Про це повідомляє штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики 4 рази порушили режим тиші». З мінометів калібру 120 мм вони обстріляли позиції поблизу Новогригорівка; з станкових автоматичних гранатометів — біля Талаковки і Водяної; з РПГ, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — в районі Авдіївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики двічі порушили режим тиші». З ручних протитанкових і автоматичних гранатометів вони обстріляли позиції поблизу Нвозвановки; з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та автоматичних гранатометів — біля Новолуганского.

В результаті обстрілу ворожих поранених або загиблих серед українських військових немає.