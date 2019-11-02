Займався виборами у Росії: Чернігівську ОДА очолив політтехнолог Прокопенко

Новим головою Чернігівської обласної державної адміністрації став киянин, 37-річний політтехнолог Андрій Прокопенко.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

У своїй промові Прокопенко назвав пріоритетними створення робочих місць та розвиток людського капіталу.

«Необхідно зупинити відтік людей, тому що без них економічне зростання неможливе», – сказав він.

Додамо, що Андрій Прокопенко народився в родині науковців. Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, є кандидатом філософських наук.

У 2012-2013 роках працював радником віце-президента, а згодом очолював один з департаментів російської нафтової компанії ТНК-ВР. В 2011 і 2013 роках був керівником виборчих штабів на місцевих виборах в російських містах Воронежі і Тольятті.

У 2015 році був обраний депутатом Чернігівської обласної ради 7 скликання за списком партії «Наш край», проте в 2016 році склав повноваження.

У березні 2018 року Прокопенко став заступником голови Чернігівської обласної організації Аграрної партії. На парламентських виборах 2019 року очолював Одеський обласний штаб «Слуги народу».